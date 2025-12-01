Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami

W niedzielę (30 listopada) przed godziną 10 w Jarantowicach, na drodze wojewódzkiej numer 534 drogę autobusu z kibicami ze Skierniewic zablokowało pięć samochodów osobowych. Wybiegli z nich zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Mężczyźni uderzali i kopali w autobus. Jeden z nich wybił szybę, powodując straty w kwocie około czterech tysięcy złotych.
Pięciu zatrzymanych
"Podjęta przez policjantów z Wąbrzeźna i Włocławka interwencja zapobiegła bijatyce na środku ruchliwej drogi. Zatrzymali pięciu najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza" - opisał w komunikacie starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy policji w Wąbrzeźnie.
Zarzuty i groźba surowej kary
Jeden z pojazdów, którymi przyjechali zatrzymani pseudokibice, nie został dopuszczony do dalszego ruchu, zatrzymany został dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia, za co grozi im nawet do pięciu lat więzienia.
