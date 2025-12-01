Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami

Policjanci zatrzymali pięć osób
Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka nie dopuścili do konfrontacji pomiędzy kibicami (wideo bez dźwięku)
Źródło: Policja Wąbrzeźno
Pięcioma samochodami zablokowali drogę autobusowi z kibicami innej drużyny. Konfrontacji na środku ruchliwej trasy zapobiegli policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka. Zatrzymali pięć osób.

W niedzielę (30 listopada) przed godziną 10 w Jarantowicach, na drodze wojewódzkiej numer 534 drogę autobusu z kibicami ze Skierniewic zablokowało pięć samochodów osobowych. Wybiegli z nich zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Mężczyźni uderzali i kopali w autobus. Jeden z nich wybił szybę, powodując straty w kwocie około czterech tysięcy złotych.

Pięciu zatrzymanych

"Podjęta przez policjantów z Wąbrzeźna i Włocławka interwencja zapobiegła bijatyce na środku ruchliwej drogi. Zatrzymali pięciu najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza" - opisał w komunikacie starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy policji w Wąbrzeźnie.

Policjanci zatrzymali pięć osób
Policjanci zatrzymali pięć osób
Źródło: Policja Wąbrzeźno

Zarzuty i groźba surowej kary

Jeden z pojazdów, którymi przyjechali zatrzymani pseudokibice, nie został dopuszczony do dalszego ruchu, zatrzymany został dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia, za co grozi im nawet do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wąbrzeźno

Ustawka pseudokibicówPseudokibicePolicjaSkierniewiceWłocławek
