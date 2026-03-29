Wybuch gazu w mieszkaniu. Okno wypadło na ulicę

Tuż po godzinie 12 w czteropiętrowym budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza w Wąbrzeźnie (Kujawsko-Pomorskie) wybuchł gaz.
Jak przekazał bryg. Piotr Rogowski z wąbrzeskiej straży pożarnej, do zdarzenia doszło na drugim piętrze. Gaz wydobywał się prawdopodobnie z nieszczelnej instalacji - butli podłączonej do piecyka w kuchni.
Siła wybuchu była tak duża, że na ulicę wypadło okno.
W mieszkaniu były trzy osoby
Według informacji straży pożarnej, w chwili wybuchu przebywały trzy dorosłe osoby. Żadna z nich nie odniosła poważniejszych obrażeń.
Po godzinie 15 służby informowały, że sytuacja jest opanowana. Mieszkańcy budynku w większości przypadków sami się ewakuowali. Pomocy w opuszczeniu mieszkań potrzebowało osiem osób.
