Kujawsko-Pomorskie 13-latek planował atak w szkole podstawowej. Nowe informacje Oprac. Michał Malinowski |

Wąbrzeźno. 13-latek planował atak w szkole. Miał bagnet i tasak Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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W poniedziałek rano policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole podstawowej w Książkach. Funkcjonariusze otrzymali informacje od swoich zagranicznych partnerów. Po wejściu do mieszkania w plecaku chłopaka znaleźli 30-centymetrowy bagnet i tasak. W internecie chłopak chwalił się, że w wakacje zabił kilka kotów. We wskazanym przez niego miejscu znaleziono szczątki zwierząt.

W poniedziałek 13-latek był przesłuchiwany w obecności opiekuna. Przyznał się do tego, że chciał przeprowadzić atak nożem.

- Złożył wyjaśnienia. Nie zaprzeczył informacjom, które posiadali policjanci - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policja: 13-latek planował zamach w szkole Źródło: TVN24

Jak dodała, sprawa 13-latka będzie we wtorek rozpatrywana przez sąd do spraw nieletnich.

- W poniedziałek policjanci dostarczyli zgromadzone materiały. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka - poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz.