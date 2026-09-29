13-latek planował atak w szkole podstawowej. Nowe informacje
W poniedziałek rano policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole podstawowej w Książkach. Funkcjonariusze otrzymali informacje od swoich zagranicznych partnerów. Po wejściu do mieszkania w plecaku chłopaka znaleźli 30-centymetrowy bagnet i tasak. W internecie chłopak chwalił się, że w wakacje zabił kilka kotów. We wskazanym przez niego miejscu znaleziono szczątki zwierząt.
W poniedziałek 13-latek był przesłuchiwany w obecności opiekuna. Przyznał się do tego, że chciał przeprowadzić atak nożem.
- Złożył wyjaśnienia. Nie zaprzeczył informacjom, które posiadali policjanci - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Jak dodała, sprawa 13-latka będzie we wtorek rozpatrywana przez sąd do spraw nieletnich.
- W poniedziałek policjanci dostarczyli zgromadzone materiały. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka - poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz.