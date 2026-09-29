13-latek planował atak w szkole podstawowej. Jest decyzja sądu

Wąbrzeźno. 13-latek planował atak w szkole. Miał bagnet i tasak Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego wobec 13-latka, który miał planować atak z użyciem noża w szkole podstawowej w miejscowości Książki.

"Do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w dniu 28 września 2026 roku wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-letniego chłopca. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego. Sąd zastosował wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym" - poinformowała Natalia Dąbrowska, Prezes Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

I dodała, że z uwagi na dobro postępowania oraz ochronę prywatności osoby małoletniej, sąd nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Policja: 13-latek planował zamach w szkole Źródło: TVN24

13-latek planował atak nożem w szkole

W poniedziałek rano policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole podstawowej w Książkach. Funkcjonariusze otrzymali informacje od swoich zagranicznych partnerów. Po wejściu do mieszkania w plecaku chłopaka znaleźli 30-centymetrowy bagnet i tasak. W internecie chłopak chwalił się, że w wakacje zabił kilka kotów. We wskazanym przez niego miejscu znaleziono szczątki zwierząt.

W poniedziałek 13-latek był przesłuchiwany w obecności opiekuna. Przyznał się do tego, że chciał przeprowadzić atak nożem.

- Złożył wyjaśnienia. Nie zaprzeczył informacjom, które posiadali policjanci - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- W poniedziałek policjanci dostarczyli zgromadzone materiały. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka - poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz.