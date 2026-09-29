13-latek planował atak w szkole podstawowej. Jest decyzja sądu
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego wobec 13-latka, który miał planować atak z użyciem noża w szkole podstawowej w miejscowości Książki.
"Do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w dniu 28 września 2026 roku wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-letniego chłopca. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego. Sąd zastosował wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym" - poinformowała Natalia Dąbrowska, Prezes Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.
I dodała, że z uwagi na dobro postępowania oraz ochronę prywatności osoby małoletniej, sąd nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.
13-latek planował atak nożem w szkole
W poniedziałek rano policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole podstawowej w Książkach. Funkcjonariusze otrzymali informacje od swoich zagranicznych partnerów. Po wejściu do mieszkania w plecaku chłopaka znaleźli 30-centymetrowy bagnet i tasak. W internecie chłopak chwalił się, że w wakacje zabił kilka kotów. We wskazanym przez niego miejscu znaleziono szczątki zwierząt.
W poniedziałek 13-latek był przesłuchiwany w obecności opiekuna. Przyznał się do tego, że chciał przeprowadzić atak nożem.
- Złożył wyjaśnienia. Nie zaprzeczył informacjom, które posiadali policjanci - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
- W poniedziałek policjanci dostarczyli zgromadzone materiały. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka - poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz.