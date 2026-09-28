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Kujawsko-Pomorskie

13-latek miał planować atak w szkole. Policja: znaleźliśmy bagnet i tasak

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policja: 13-latek planował zamach w szkole
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Stargard
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Policjanci z Wąbrzeźna (województwo kujawsko-pomorskie) zatrzymali 13-latka, który - według ich ustaleń - planował atak w swojej szkole. W poniedziałek rano weszli do mieszkania, w którym był z ojcem. Znaleźli spakowany do plecaka bagnet oraz tasak.

Policjanci otrzymali informacje o planowanym ataku w szkole podstawowej od zagranicznych partnerów. W poniedziałek w godzinach porannych przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem.

O 6 rano weszli do mieszkania

"W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Dziś (28.09) o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Nastolatek w wakacje miał też zabić tasakiem kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał. Przekazali, iż przyznał, że w ten sposób uczył się zabijać.

Policja o zatrzymaniu 13-latka, który planował atak w szkole z użyciem ostrego narzędzia
Źródło: TVN24

Dokładne okoliczności są wyjaśniane przez policję. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

"W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także inne służby" - poinformowała policja.

Nie ma informacji, by wcześniej sprawiał problemy wychowawcze

Jak przekazał reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, chłopak był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Miał stwierdzić na jednym z forów, że będzie o nim głośno i wszyscy usłyszą o nim w wiadomościach.

- Będziemy chcieli sprawdzić, z kim się kontaktował. Jesteśmy na wstępnym etapie i kluczowe będzie zgromadzenie materiału dowodowego. Wiemy na pewno, że nie był wcześniej notowany. Nie mamy też informacji, by sprawiał problemy wychowawcze - powiedziała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policja na temat aktywności 13-latka w sieci
Źródło: TVN24
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-PomorskieSzkołaPolicja
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