13-latek miał planować atak w szkole. Policja: znaleźliśmy bagnet i tasak
Policjanci otrzymali informacje o planowanym ataku w szkole podstawowej od zagranicznych partnerów. W poniedziałek w godzinach porannych przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem.
O 6 rano weszli do mieszkania
"W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Dziś (28.09) o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
Nastolatek w wakacje miał też zabić tasakiem kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał. Przekazali, iż przyznał, że w ten sposób uczył się zabijać.
Dokładne okoliczności są wyjaśniane przez policję. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
"W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także inne służby" - poinformowała policja.
Nie ma informacji, by wcześniej sprawiał problemy wychowawcze
Jak przekazał reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, chłopak był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Miał stwierdzić na jednym z forów, że będzie o nim głośno i wszyscy usłyszą o nim w wiadomościach.
- Będziemy chcieli sprawdzić, z kim się kontaktował. Jesteśmy na wstępnym etapie i kluczowe będzie zgromadzenie materiału dowodowego. Wiemy na pewno, że nie był wcześniej notowany. Nie mamy też informacji, by sprawiał problemy wychowawcze - powiedziała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.