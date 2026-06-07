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Kujawsko-Pomorskie

Krzysztof Zanussi miał wypadek. Złamał rękę i kość czaszki

Krzysztof Zanussi
Krzysztof Zanussi
Źródło zdj. gł.: TVN24
Krzysztof Zanussi podczas zdjęć do swojego najnowszego filmu spadł ze schodów i trafił do szpitala. "Reżyserowałem ze szpitalnego łóżka" - powiedział w opublikowanym na Facebooku nagraniu. Ma złamaną rękę i kość czaszki.

"Czasami życie nas prześciga" - tak o swoim wypadku na planie "Całopalenia" powiedział Krzysztof Zanussi. 86-letni reżyser w opublikowanym na Facebooku nagraniu powiedział, że ze swojej winy spadł ze stalowych schodów w trakcie planu filmowego w Toruniu. Połamał rękę, złamał kość czaszki oraz potłukł się w wielu innych miejscach. Na nagraniu na jego ręce widoczny jest gips.

- Pewnie pierwszy raz - i mam nadzieję, że ostatni - reżyserowałem ze szpitalnego łóżka - powiedział Zanussi w nagraniu.

Zdjęcia na ukończeniu

Krzysztof Zanussi przy okazji powiedział, że zakończył już zdjęcia do "Całopalenia", które zaplanowane były do realizacji w Polsce. Przed ekipą filmową jeszcze jeden dzień ujęć w Sofii, jednak montaż nagrań już się rozpoczął.

- To jest trudny film do zmontowania, bo próbuję różnych zabiegów, których jeszcze nie próbowałem przez moje długie zawodowe życie. Robiłem różne eksperymenty, ale ciągle jeszcze próbuję czegoś nowego. W tok mojej narracji wstawiam fragmenty innych filmów. Zobaczymy, czy to wszystko się spełni - mówił w swoim nagraniu reżyser.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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