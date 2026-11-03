Kujawsko-Pomorskie Przewróciła się ciężarówka z chemikaliami. Ewakuacja w centrum miasta Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Strzelnie (kujawsko-pomorskie) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło po godzinie trzeciej w centrum miasta na drodze krajowej numer 15. W wyniku kolizji przewróciła się ciężarówka przewożąca materiały chemiczne. Ewakuowano pobliską kamienicę i zamknięto drogę. Z tego powodu odwołano dziś zajęcia w dwóch szkołach i przedszkolach.

Do zdarzenia doszło w Strzelnie Do zdarzenia doszło w Strzelnie Źródło zdjęcia: strzelnoonline.com Do zdarzenia doszło w Strzelnie Źródło zdjęcia: strzelnoonline.com Do zdarzenia doszło w Strzelnie Źródło zdjęcia: strzelnoonline.com

Komunikat w tej sprawie wydały władze Strzelna.

Przyczepa z chemikaliami przewróciła się na rondzie

- Istniało ryzyko, że substancje chemiczne, które znajdowały się w tym kontenerze rozszczelniły się i nastąpił wyciek. Dlatego dowódca podjął decyzję o ewakuacji 28 osób z pobliskiej kamienicy i całkowitym zamknięciu drogi. Na miejsce przybyła grupa chemiczna, która dokonała rozpoznania i potwierdziła, że nie doszło - na szczęście - do uszkodzenia opakowań, do wylania się tych substancji. W związku z tym działania były prowadzone pod kątem podniesienia naczepy i przepakowania zawartości do podstawionego samochodu - przekazał na antenie TVN24 oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mogilnie asp. sztab. Krzysztof Meller

Do zdarzenia doszło w Strzelnie Źródło zdjęcia: StrzelnoOnline

Dodał, że do zdarzenia doszło na rondzie. - Jest to dosyć wąskie rondo, samochód prawdopodobnie najechał na krawężnik i doszło do przewrócenia przyczepy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.