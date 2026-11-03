Przewróciła się ciężarówka z chemikaliami. Ewakuacja w centrum miasta
Do zdarzenia doszło po godzinie trzeciej w centrum miasta na drodze krajowej numer 15. W wyniku kolizji przewróciła się ciężarówka przewożąca materiały chemiczne. Ewakuowano pobliską kamienicę i zamknięto drogę. Z tego powodu odwołano dziś zajęcia w dwóch szkołach i przedszkolach.
Komunikat w tej sprawie wydały władze Strzelna.
Przyczepa z chemikaliami przewróciła się na rondzie
- Istniało ryzyko, że substancje chemiczne, które znajdowały się w tym kontenerze rozszczelniły się i nastąpił wyciek. Dlatego dowódca podjął decyzję o ewakuacji 28 osób z pobliskiej kamienicy i całkowitym zamknięciu drogi. Na miejsce przybyła grupa chemiczna, która dokonała rozpoznania i potwierdziła, że nie doszło - na szczęście - do uszkodzenia opakowań, do wylania się tych substancji. W związku z tym działania były prowadzone pod kątem podniesienia naczepy i przepakowania zawartości do podstawionego samochodu - przekazał na antenie TVN24 oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mogilnie asp. sztab. Krzysztof Meller
Dodał, że do zdarzenia doszło na rondzie. - Jest to dosyć wąskie rondo, samochód prawdopodobnie najechał na krawężnik i doszło do przewrócenia przyczepy.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.