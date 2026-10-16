Pijany kierowca wjechał w grupę nastolatków. Trzy osoby ranne
Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 22 na trasie Wymysłowo-Kiełpin, w powiecie tucholskim.
- 44-letni mieszkaniec gminy Tuchola, kierujący Seatem Ibiza i będąc w stanie nietrzeźwości, najechał na tył kolumny pieszych liczącej około 90 osób. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało troje nieletnich. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala - przekazał aspirant Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
Jak dodał, byli to uczestnicy obozu militarnego w wieku 14-17 lat, biorący udział w nocnym marszu. Znajdowali się pod opieką instruktorów.
Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali - jeden śmigłowcem do Grudziądza, a dwóch karetkami do Bydgoszczy.
- Pięciu osobom pomocy udzielili strażacy, zaś trzy pozostałe osoby były pod opieką ratowników medycznych i trafiły do szpitali - w tym jedna za pomocą śmigłowca z urazami barku i głowy do szpitala w Grudziądzu. Dwie pozostałe hospitalizowane osoby odniosły obrażenia stawu skokowego i uda - przekazał starszy kapitan Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
Kierowca został zatrzymany i przewieziony do izby wytrzeźwień. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Najprawdopodobniej w piątek będą prowadzone z nim dalsze czynności.