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Kujawsko-Pomorskie

Pijany kierowca wjechał w grupę nastolatków. Trzy osoby ranne

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Potrącenie grupy młodych osób pod Tucholą
Samochód wjechał w grupę nastolatków pod Tucholą
Źródło zdj. gł.: Arkadiusz Lorbiecki Tygodnik Tucholski / tygodnik.pl
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Pod Tucholą (województwo kujawsko-pomorskie) pijany kierowca wjechał w grupę nastolatków. To uczestnicy obozu militarnego. Trzech chłopców w wieku 15 lat zostało poszkodowanych.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 22 na trasie Wymysłowo-Kiełpin, w powiecie tucholskim.

- 44-letni mieszkaniec gminy Tuchola, kierujący Seatem Ibiza i będąc w stanie nietrzeźwości, najechał na tył kolumny pieszych liczącej około 90 osób. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało troje nieletnich. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala - przekazał aspirant Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Jak dodał, byli to uczestnicy obozu militarnego w wieku 14-17 lat, biorący udział w nocnym marszu. Znajdowali się pod opieką instruktorów.

Potrącenie grupy młodych osób pod Tucholą
Potrącenie grupy młodych osób pod Tucholą
Źródło zdjęcia: Arkadiusz Lorbiecki Tygodnik Tucholski / tygodnik.pl
Samochód wjechał w grupę nastolatków pod Tucholą
Samochód wjechał w grupę nastolatków pod Tucholą
Źródło zdjęcia: Szymon Chyła

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali - jeden śmigłowcem do Grudziądza, a dwóch karetkami do Bydgoszczy.

- Pięciu osobom pomocy udzielili strażacy, zaś trzy pozostałe osoby były pod opieką ratowników medycznych i trafiły do szpitali - w tym jedna za pomocą śmigłowca z urazami barku i głowy do szpitala w Grudziądzu. Dwie pozostałe hospitalizowane osoby odniosły obrażenia stawu skokowego i uda - przekazał starszy kapitan Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

Kierowca był pijany, został zatrzymany
Kierowca był pijany, został zatrzymany
Źródło zdjęcia: Arkadiusz Lorbiecki Tygodnik Tucholski / tygodnik.pl

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do izby wytrzeźwień. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Najprawdopodobniej w piątek będą prowadzone z nim dalsze czynności.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Kujawsko-PomorskiePolicjaWypadek
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