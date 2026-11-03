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20-latek ma do spłacenia ponad 800 tysięcy, bo uwierzył "pracownikowi banku"

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Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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20-latek uwierzył oszustom i robił to, co mu kazali. Zadłużył się w kilku bankach, do spłaty ma ponad 830 tysięcy złotych.

Do 20-latka zadzwonił "pracownik banku", informując, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na jego dane. Przekonywał, że pomoże mu ochronić pieniądze i zapobiec kolejnym próbom wyłudzenia.

20-latek uwierzył i przez kolejne dni wykonywał polecenia "pracowników banku" i "policjantów".

Brał kredyty, wpłacał pieniądze

- Zgodnie z ich wskazówkami 20-latek zaciągał kolejne kredyty w różnych bankach. W efekcie wziął ich sześć na łączną kwotę 563 tysięcy złotych. Pieniądze wypłacał z banków, a następnie wpłacał do różnych bitomatów na terenie Bydgoszczy i Piły - poinformowała Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jak informują policjanci, 20-latek przekazał również 205 tysięcy złotych mężczyźnie, z którym spotkał się w umówionym miejscu na terenie Piły.

Zgłosił sprawę policji

Po kilku dniach 20-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

- W miniony piątek, gdy zorientował się, że został oszukany zgłosił sprawę policjantom z bydgoskiego Śródmieścia - dodaje Lidia Kowalska.

Mężczyzna ma teraz do spłaty wraz z odsetkami ponad 830 tysięcy złotych.

Apel o ostrożność

Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie i przypomina, że oszuści często podszywają się między innymi pod pracowników banków, poczty, policjantów, maklerów zachęcających do inwestycji w kryptowaluty.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło zdjęcia: KRP V

- Policjanci nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy czy wartościowych rzeczy. Tego rodzaju sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze możemy zadzwonić na numer alarmowy 112, pod którym mogą Państwo uzyskać pomoc - przypomina policjantka.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KREDYTYoszustwoTrzciankaPolicja
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