Trzy dni przed rozprawą rozwodową zabił teściową

Do zdarzenia doszło w Złotorii pod Toruniem

Sąd Okręgowy w Toruniu wyznaczył na 18 stycznia 2024 roku termin rozprawy rozwodowej małżonków Daniela i Izabeli O. Dramat rozegrał się trzy dni wcześniej, w jednym z domów w podtoruńskiej miejscowości Złotoria, gdzie mieszkały żona Daniela O. i jej matka Małgorzata Z.

O. mieszkał wówczas za granicą, ale tego dnia był w Polsce.

"15 stycznia rano Izabela O. udała się do pracy, zostawiając w domu matkę. Po powrocie zaniepokoiły ją zasłonięte okna w domu, niedziałający monitoring, brak prądu i niemożność otwarcia drzwi wejściowych, które - jak się potem okazało, nie były zamknięte. Po wejściu do wnętrza domu, zaczęła wołać matkę, ale ta nie odpowiadała" - przekazał wówczas prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Kobieta zauważyła zbiegającego po schodach męża, który groził jej śmiercią. Izabela O. uciekła i schroniła się u sąsiada. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli w wannie zwłoki Małgorzaty Z. Jeszcze tego samego dnia, około północy odnaleziono i zatrzymano Daniela O.

"Ustalono, że Daniel O. przed godziną 15, dostał się do domu i zaatakował Małgorzatę Z., a następnie miękkim przedmiotem (np. poduszką) lub ręką ją udusił. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało umieścił w wannie z wodą" - poinformował prokurator.

Sąd: jest winny

Wyrok w tej sprawie zapadł 12 marca przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Sąd skazał Daniela O. na 20 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Ma również zakaz zbliżania i kontaktowania się z żoną przez 15 lat. Daniel O. został również zobowiązany do zapłaty jej zadośćuczynienia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Opracował Michał Malinowski

