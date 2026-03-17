Trzy dni przed rozprawą rozwodową zabił teściową

Wyrok sądu
Do zdarzenia doszło w Złotorii pod Toruniem
Trzy dni przed rozprawą rozwodową zabił swoją teściową. Na miejscu zbrodni zastała go żona, groził jej śmiercią. Sąd uznał Daniela O. winnym i skazał go na 20 lat i sześć miesięcy więzienia.

Sąd Okręgowy w Toruniu wyznaczył na 18 stycznia 2024 roku termin rozprawy rozwodowej małżonków Daniela i Izabeli O. Dramat rozegrał się trzy dni wcześniej, w jednym z domów w podtoruńskiej miejscowości Złotoria, gdzie mieszkały żona Daniela O. i jej matka Małgorzata Z.

O. mieszkał wówczas za granicą, ale tego dnia był w Polsce.

"15 stycznia rano Izabela O. udała się do pracy, zostawiając w domu matkę. Po powrocie zaniepokoiły ją zasłonięte okna w domu, niedziałający monitoring, brak prądu i niemożność otwarcia drzwi wejściowych, które - jak się potem okazało, nie były zamknięte. Po wejściu do wnętrza domu, zaczęła wołać matkę, ale ta nie odpowiadała" - przekazał wówczas prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Kobieta zauważyła zbiegającego po schodach męża, który groził jej śmiercią. Izabela O. uciekła i schroniła się u sąsiada. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli w wannie zwłoki Małgorzaty Z. Jeszcze tego samego dnia, około północy odnaleziono i zatrzymano Daniela O.

Miał pobić i udusić teściową, na koniec umieścił ją w wannie z wodą

Ciało kobiety w domu. 40-latek podejrzany o zabójstwo teściowej

"Ustalono, że Daniel O. przed godziną 15, dostał się do domu i zaatakował Małgorzatę Z., a następnie miękkim przedmiotem (np. poduszką) lub ręką ją udusił. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało umieścił w wannie z wodą" - poinformował prokurator.

Sąd: jest winny

Wyrok w tej sprawie zapadł 12 marca przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Sąd skazał Daniela O. na 20 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Ma również zakaz zbliżania i kontaktowania się z żoną przez 15 lat. Daniel O. został również zobowiązany do zapłaty jej zadośćuczynienia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Opracował Michał Malinowski

Czytaj także:
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
WARSZAWA
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
BIZNES
W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
Wtargnęli do domu i uprowadzili ośmiolatka. Dwie osoby z zarzutami
Łódź
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok
Trójmiasto
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Epidemia groźnej choroby w Anglii. Są już dwie ofiary śmiertelne
Zdrowie
Budynek na terenie zakładu pogrzebowego w Penrose, Kolorado
Rozkładające się zwłoki 190 zmarłych w domu pogrzebowym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie
Świat
Robert Bąkiewicz w sądzie w Słubicach
Bąkiewicz nazywał strażników zdrajcami ojczyzny. Sąd umorzył sprawę
Lubuskie
Hawaje
"Nigdy nie spodziewałam się, że mój dom zniknie"
METEO
imageTitle
Skorupskiego zabraknie w barażach
EUROSPORT
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
BIZNES
imageTitle
Rośnie lista nieobecnych w Miami
EUROSPORT
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"
Bartosz Żurawicz
Matt-Clark
Aktor Matt Clark nie żyje
Kultura i styl
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Magdalena Gruszczyńska
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
BIZNES
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
METEO
Gregory Bovino
Stał za nalotami służb imigracyjnych. Ogłosił, co zamierza zrobić
Świat
imageTitle
Raków i Lech muszą odrabiać straty. Kiedy mecze Ligi Konferencji?
EUROSPORT
Kierująca Renault była kompletnie pijana
Z trzema promilami przejechała ponad 100 kilometrów
Lubuskie
Antykoncepcja awaryjna, tabletka "dzień po"
"Dzień po" bez wizyty u lekarza. Ministerstwo Zdrowia nie kończy programu w aptekach
Piotr Wójcik
imageTitle
Neymar wściekły. "Nie mogę milczeć"
EUROSPORT
Marek Suski
Suski "złapał się za pierś". Wezwali pogotowie
Trybunał
Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych strażnicy graniczni
Katowice
Donald Trump i J.D. Vance w Gabinecie Owalnym
Trump w ogniu krytyki po serii sprzecznych wypowiedzi
Świat
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego
BIZNES
Otyłość u dzieci
Niepokojące wyniki badań: coraz więcej polskich dzieci ma problemy ze snem i wagą
Zdrowie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii
Ambasador Rosji dostał butelkę brudnej wody
Świat
imageTitle
"Noc grozy". Piłkarz i jego rodzina ofiarami napadu
EUROSPORT
Katastrofa smoleńska
Prokuratura częściowo umarza śledztwo z Tuskiem w tle. "Ani jednego dowodu"
