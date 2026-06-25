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Kujawsko-Pomorskie

Miał ratować konie przed rzeźnią. Pieniądze ze zbiórek "przeznaczał na własne cele"

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Utrzymanie konia generuje wysokie koszty
Fundacja pomaga starszym i schorowanym koniom
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prokuratura Rejonowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. Zdaniem śledczych mężczyzna wyłudził blisko 300 tysięcy złotych od darczyńców pod pozorem ratowania koni przed ubojem. Pieniądze ze zbiórek wydał "na własne cele". Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledczy zarzucają Patrykowi R. oszustwo znacznej wartości związane ze zbiórką pieniędzy na leczenie i opiekę nad końmi. Mężczyzna założył stowarzyszenie, które miało realizować zadania polegające na pomocy zwierzętom poprzez wykupowanie zaniedbanych lub kierowanych na ubój koni, a następnie zapewnianie im opieki medycznej oraz schronienia.

- Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez prezydenta Torunia. Dysponowało, jak się później okazało, fikcyjnym adresem siedziby oraz kontem bankowym, którym w istocie dysponował Patryk R. - poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Mężczyzna nawiązał współpracę z poznańską fundacją ratujemyzwierzaki.pl zajmującą się profesjonalnie organizacją zbiórek pieniężnych.  W lutym 2024 roku została zawarta umowa między podmiotami.

"Współpraca polegała na tym, że fundacja publikowała na swojej stronie internetowej zbiórki pieniędzy na cele oraz o treści wskazanej przez Patryka R. Treści opisów zbiórek były w całości zmyślone, nacechowane emocjonalnie, a zwierzęta, których dotyczyły zbiórki przebywały w zupełnie innych miejscach niż wskazywane przez stowarzyszenie i pod opieką zupełnie innych podmiotów" - dodała prokurator Oliver.

Toruń. Wyłudził prawie 300 tysięcy złotych

Śledczy nie mają wątpliwości, że celem zbiórek było wyłudzenie darowizn. Jak wylicza prokuratura, Patryk R. wyłudził w sumie nieco ponad 285 tysięcy złotych.

- Pieniądze przekazywane były na konto stowarzyszenia, którym dysponował Patryk R. Środki przeznaczał na własne cele - podała prokurator Izabela Oliver.

Fundacja zakończyła współpracę ze stowarzyszeniem, gdy na jaw zaczęły wychodzić nieprawidłowości. Sprawę zgłoszono do prokuratury.

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Ostatecznie, z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawdziwościach związanych z ogłoszeniami Fundacja zdecydowała się na zaprzestanie relacji współpracy ze Stowarzyszeniem i złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Patrykowi R. przedstawiono zarzut popełnienia oszustwa na szkodę fundacji oraz indywidualnych darczyńców. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, ostatecznie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

- W sprawie stasowane były środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, a mianowicie dozór policji i zakaz opuszczania kraju, a także zabezpieczenie majątkowe w postaci hipoteki przymusowej na mieniu podejrzanego. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności - podała prokurator Oliver.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
KonieKujawsko-PomorskieToruń
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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