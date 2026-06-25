Kujawsko-Pomorskie Miał ratować konie przed rzeźnią. Pieniądze ze zbiórek "przeznaczał na własne cele" Oprac. Michał Malinowski |

Fundacja pomaga starszym i schorowanym koniom Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Śledczy zarzucają Patrykowi R. oszustwo znacznej wartości związane ze zbiórką pieniędzy na leczenie i opiekę nad końmi. Mężczyzna założył stowarzyszenie, które miało realizować zadania polegające na pomocy zwierzętom poprzez wykupowanie zaniedbanych lub kierowanych na ubój koni, a następnie zapewnianie im opieki medycznej oraz schronienia.

- Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez prezydenta Torunia. Dysponowało, jak się później okazało, fikcyjnym adresem siedziby oraz kontem bankowym, którym w istocie dysponował Patryk R. - poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Mężczyzna nawiązał współpracę z poznańską fundacją ratujemyzwierzaki.pl zajmującą się profesjonalnie organizacją zbiórek pieniężnych. W lutym 2024 roku została zawarta umowa między podmiotami.

"Współpraca polegała na tym, że fundacja publikowała na swojej stronie internetowej zbiórki pieniędzy na cele oraz o treści wskazanej przez Patryka R. Treści opisów zbiórek były w całości zmyślone, nacechowane emocjonalnie, a zwierzęta, których dotyczyły zbiórki przebywały w zupełnie innych miejscach niż wskazywane przez stowarzyszenie i pod opieką zupełnie innych podmiotów" - dodała prokurator Oliver.

Toruń. Wyłudził prawie 300 tysięcy złotych

Śledczy nie mają wątpliwości, że celem zbiórek było wyłudzenie darowizn. Jak wylicza prokuratura, Patryk R. wyłudził w sumie nieco ponad 285 tysięcy złotych.

- Pieniądze przekazywane były na konto stowarzyszenia, którym dysponował Patryk R. Środki przeznaczał na własne cele - podała prokurator Izabela Oliver.

Fundacja zakończyła współpracę ze stowarzyszeniem, gdy na jaw zaczęły wychodzić nieprawidłowości. Sprawę zgłoszono do prokuratury.

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Ostatecznie, z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawdziwościach związanych z ogłoszeniami Fundacja zdecydowała się na zaprzestanie relacji współpracy ze Stowarzyszeniem i złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Patrykowi R. przedstawiono zarzut popełnienia oszustwa na szkodę fundacji oraz indywidualnych darczyńców. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, ostatecznie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

- W sprawie stasowane były środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, a mianowicie dozór policji i zakaz opuszczania kraju, a także zabezpieczenie majątkowe w postaci hipoteki przymusowej na mieniu podejrzanego. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności - podała prokurator Oliver.

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