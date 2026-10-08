Wyrok dla Wenezuelczyka za brutalny gwałt i zabójstwo 24-letniej Klaudii
Rozprawa toczyła się przed sądem od 11 czerwca z wyłączeniem jawności. W środę sąd publicznie ogłosił jedynie wyrok bez uzasadniania.
Sąd skazał Yomeykerta S. na 25 lat i miesiąc pozbawienia wolności, wymierzając mu również karę czterech miesięcy za grożenie innej osobie. Na poczet kary zaliczono też okres przebywania oskarżonego w areszcie. W wyroku zasadzono też od niego 250 tysięcy złotych dla rodziców 24-latki.
Toruń. Brutalny atak w parku na 24-latkę
Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku około godziny 1.10 w Toruniu przy Placu Pokoju Toruńskiego, w Parku Glazja. Z ustaleń śledczych wynika, że Yomeykert S. miał zadać kobiecie liczne rany ostrym narzędziem.
W czasie śledztwa przesłuchany w charakterze podejrzanego Yomeykert S. nie ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Po obserwacji sądowo-psychiatrycznej biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Prokuratura zarzuciła Yomeykertowi S. również to, że w nocy z 11 na 12 kwietnia w Toruniu groził mężczyźnie. W miejscu jego zamieszkania trzymał nóż w ręku i wymachiwał nim w jego kierunku, a następnie po opuszczeniu mieszkania stał na chodniku i patrząc w stronę stojącego w oknie mężczyzny, wykonywał w jego kierunku gest podcięcia gardła.