Wypadek podczas sprzątania garażu. Postrzelił przyjaciela w głowę, trwa walka o jego życie

Donald Trump przekonuje, że może "bardzo szybko" rozwiązać problem wojny w Ukrainie. O te słowa został zapytany prezydent Andrzej Duda. - Jeżeli mi prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Dotrzymuje danego słowa, jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie - komentował.