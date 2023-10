Wybite szyby w samochodzie i huk granatów. Służby pokazują nagranie z akcji w centrum miasta

Policjanci z Torunia i Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, specjalizującą się w handlu narkotykami. W sumie zatrzymano 26 osób, 12 z nich trafiło do aresztu. W akcji udział brało 200 funkcjonariuszy. Służby opublikowały nagranie.

Policjanci z Torunia i Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nad rozbiciem grupy pracowali od dłuższego czasu. W miniony czwartek (26 października) do zatrzymań doszło między innymi na ruchliwej ulicy w centrum Torunia.

W akcji 200 funkcjonariuszy. Użyto granatów hukowych

Do zatrzymań doszło na ruchliwej ulicy w centrum Torunia

Do zatrzymań doszło na ruchliwej ulicy w centrum Torunia Straż Graniczna

Zatrzymano 26 osób. 12 z nich aresztowano

Do policyjnej izby zatrzymań trafiło 26 osób. Po przesłuchaniach i przedstawieniu zarzutów prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zdecydował o skierowaniu wniosków o tymczasowe aresztowania. 12 osób zostało tymczasowo aresztowanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokurator zdecydował także o dozorach wobec czterech podejrzanych o posiadanie narkotyków. Trzech z nich zobligowano dodatkowo do wpłaty poręczenia majątkowego i mają zakaz opuszczania kraju. Pozostałe zatrzymane w czwartek osoby, po przesłuchaniach, zwolniono.