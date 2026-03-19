"Odłóż młotek!". Włamywacz zatrzymany na gorącym uczynku. Nagranie

Toruń. Włamywacz zatrzymany na gorącym uczynku Źródło: KMP w Toruniu

W sobotę (14 marca) policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z lokali gastronomicznych w dzielnicy Wrzosy. Po przyjeździe na miejsce zauważyli wybitą szybę. Wnętrze było splądrowane.

Chwilę później wpłynęło do nich kolejne zgłoszenie o włączonym alarmie w sklepie oddalonym zaledwie o kilkaset metrów.

- Gdy mundurowi zbliżali się do marketu, zobaczyli w środku mężczyznę trzymającego w dłoni młotek. Policjanci nakazali mu go odłożyć, co też uczynił. Po czym mężczyzna oddał się w ręce funkcjonariuszy - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Miał problemy z prawem

Okazało się, że za włamaniem stał 29-latek z Torunia, który w przeszłości miał już problemy z prawem.

- Z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część pieniędzy policjanci odzyskali - dodał młodszy aspirant Dobrzeniecki.

29-latek usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na kwotę przekraczającą 19 tysięcy złotych.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Opracował Michał Malinowski /tok

