Trzymał gołębie w mieszkaniu, do środka weszła policja. "Ich stan jest dramatyczny"

O interwencji, do której doszło w sobotę (22 lutego), poinformowała fundacja Zalatani - Na ratunek ptakom.

Przedstawiciele fundacji twierdzą, że "niektóre z ptaków spędziły tam osiem lat – bez dostępu do słońca, świeżego powietrza, wśród grubej warstwy brudu i odchodów".

"Ich stan jest dramatyczny: złamania z przemieszczeniem, wyrwane części kończyn, znaczniki wykonane ze spinaczy do chleba wrzynające się do krwi, ostre infekcje, poważne problemy oddechowe i neurologiczne. Wszystko to wynik braku opieki, odpowiednich warunków oraz leczenia" - poinformowała fundacja Zalatani - Na ratunek ptakom.