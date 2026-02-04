Do zdarzenia doszło w Toruniu

Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok w sprawie Piotra R. Mężczyzna został skazany na pięć lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymał też zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w instytucjach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego na sześć lat. Musi również naprawić szkodę, czyli zwrócić 2,8 miliona złotych wyłudzonych zasiłków.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zarzuty dla Piotra R.

W czerwcu 2025 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. Śledczy zarzucali mu popełnienie 102 przestępstw w okresie od 1 października 2014 do 2 listopada 2023 roku.

Według śledczych, Piotr R. miał wypracowany schemat, według którego działał. Stworzył postaci kilkudziesięciu bezdomnych, a swoim przełożonym, którzy byli odpowiedzialni za przyznawanie zasiłków takim osobom, przedkładał sfałszowane dokumenty. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Toruniu, chodzi o kilkadziesiąt takich przypadków.

- Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji związanej z przyznaniem świadczeń osobom w kryzysie bezdomności wprowadził w błąd osoby odpowiedzialne z MOPR za wydanie decyzji dotyczącej wsparcia finansowego dla nich, przekraczając uprawnienia poprzez przedłożenie nieprawdziwych w zakresie danych osobowych kilkudziesięciu świadczeniobiorców dokumentów zawierających między innymi podrobione podpisy - mówiła tvn24.pl prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Jak tłumaczyła prokurator, oskarżony doprowadził do przyznania świadczeń fikcyjnym osobom i zasilania środkami finansowymi karty przedpłacowej przyznanej osobom bezdomnym, a następnie wykorzystał środki, wypłacając pieniądze dla siebie.

Piotr R. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Opracował Michał Malinowski