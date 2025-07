Śledczy mają wyniki sekcji 24-letniej Klaudii, będzie zmiana zarzutów dla 19-latka

Nie żyje kobieta, która została zaatakowana w parku w Toruniu Źródło: TVN24

O wynikach sekcji 24-letniej Klaudii poinformowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu.

"Miała co najmniej kilkanaście ran kłutych w okolicach głowy, szyi oraz klatki piersiowej, a także rany o charakterze obronnym na dłoniach. Wstępną przyczyną śmierci był uraz mózgu. Pobrano wycinki do dalszych badań histopatologicznych oraz DNA. Opinia biegłych zostanie sporządzona w terminie do 3 miesięcy. Opisane okoliczności i ustalenia będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany zarzutów podejrzanemu" - podano w komunikacie

Do zdarzenia doszło w parku Glazja w Toruniu Źródło: Sławomir Kowalski/Urząd Miasta Toruń

Kobieta została zaatakowana w nocy w parku

Do ataku na 24-latkę doszło około godziny 1 w nocy z 11 na 12 czerwca. Policję zaalarmował świadek, który usłyszał wołanie o pomoc. Wybiegł z mieszkania, chcąc udzielić pomocy kobiecie i wystraszył agresora.

- 19-latek został namierzony przez mundurowych po zgłoszeniu od przypadkowego świadka i ujęty kilka ulic dalej - informowała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Poszkodowana walczyła przez dwa tygodnie o życie w toruńskim szpitalu. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem.

- W okolicy placu Pokoju Toruńskiego została zaatakowana przez sprawcę. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów nożem w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona została uratowana przez świadka, który spłoszył napastnika - mówił po przesłuchaniu podejrzanego zastępca rzecznika prasowego toruńskiej prokuratury Rafał Ruta.

Nie wiadomo, czy 24-latka i sprawca się znali

Motyw działania sprawcy nie został do tej chwili ustalony. Wśród hipotez pojawia się motyw seksualny. - Na miejscu zdarzenia zostały zabezpieczone ślady i zebrany materiał dowodowy, o którym w tej chwili nie mogę powiedzieć. Motyw seksualny również będzie brany pod uwagę - podkreślał prokurator.

Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone. To nóż.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany legalnie przyjechał do Polski. Przebywa w Polsce od lutego. Tutaj mieszkają członkowie rodziny podejrzanego. On sam w Polsce nie pracował. Matka podejrzanego jest Wenezuelką, a odnośnie do ojca nie mamy ustaleń - poinformował Ruta.

Prokuratura nie ma wiedzy, czy podejrzany znał wcześniej pokrzywdzoną. Podczas przesłuchania zachowywał się spokojnie. Śledczy nie mają ustaleń, czy Wenezuelczyk był dotychczas karany.

Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutu i wyjaśnień, a także odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie prokuratora. Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie przekazuje informacji o szczegółach postępowania.

24-letnia Klaudia zmarła w szpitalu w piątek, 27 czerwca.

