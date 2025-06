Samochód wpadł do Wisły

Toruń. Samochód stoczył się do Wisły Źródło: KM PSP w Toruniu

Służby otrzymały zgłoszenie w niedzielę (15 czerwca) tuż przed północą o samochodzie osobowym, który stoczył się do Wisły przy ulicy Zagrodowej w Toruniu.

- Tuż przed północą dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od przypadkowego świadka, który zauważył, jak do Wisły stoczył się pojazd. Strażacy wyciągnęli samochód na brzeg - poinformowała aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Dotarli do właściciela samochodu

Wstępnie ustalenia nie wskazują na to, by ktoś w nim przebywał. Policjanci dotarli do 47-letniego właściciela pojazdu. Mężczyzna przebywał w swoim mieszkaniu. Był nietrzeźwy.

- Policjanci ustalają, kto kierował samochodem i kto go pozostawił na nabrzeżu w taki sposób, że stoczył się do Wisły - dodała policjantka.

