Usłyszał wołanie kobiety, ruszył z pomocą

Do zdarzenia doszło w Toruniu

W środę (15 kwietnia) w jednym z zakładów krawieckich na ulicy Łyskowskiego w Toruniu doszło do ataku nożem na kobietę. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, wynika, że doszło do kłótni małżeńskiej - informowała wówczas podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Mąż i żona zostali, z obrażeniami ciała, przetransportowani do szpitala. Wcześniej mężczyzna został obezwładniony przez policjantów z grupy szybkiego reagowania.

Pani Agnieszce z pomocą ruszył przypadkowy świadek, który usłyszał jej wołanie. Pan Dariusz wyważył okno, by się dostać do zakładu.

Za swoją postawę został uhonorowany przez komendanta miejskiego policji w Toruniu.

Pan Dariusz został wyróżniony za swoją postawę przez policjantów Źródło: KMP w Toruniu

Prokuratorskie śledztwo

Toruńska prokuratura nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Mężowi kobiety, Sławomirowi P., postawiła zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

- Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się - poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Pani Agnieszka przebywa w szpitalu, gdzie walczy o powrót do zdrowia.

