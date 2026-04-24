Usłyszał wołanie kobiety, ruszył z pomocą
W środę (15 kwietnia) w jednym z zakładów krawieckich na ulicy Łyskowskiego w Toruniu doszło do ataku nożem na kobietę. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, wynika, że doszło do kłótni małżeńskiej - informowała wówczas podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Mąż i żona zostali, z obrażeniami ciała, przetransportowani do szpitala. Wcześniej mężczyzna został obezwładniony przez policjantów z grupy szybkiego reagowania.
Pani Agnieszce z pomocą ruszył przypadkowy świadek, który usłyszał jej wołanie. Pan Dariusz wyważył okno, by się dostać do zakładu.
Za swoją postawę został uhonorowany przez komendanta miejskiego policji w Toruniu.
Prokuratorskie śledztwo
Toruńska prokuratura nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Mężowi kobiety, Sławomirowi P., postawiła zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.
- Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się - poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
Pani Agnieszka przebywa w szpitalu, gdzie walczy o powrót do zdrowia.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Toruniu