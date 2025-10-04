Znany freak fighter usłyszał zarzuty po bójce pseudokibiców

Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury Źródło: TVN24

O zarzutach poinformował nas w poniedziałek Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Śledztwo prowadzone jest przeciwko Denisowi Z. i Bartoszowi S., którzy podejrzani są o udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia - powiedział prokurator.

Chodzi o bójkę, do której doszło w czwartek wieczorem (2 października) przy ulicy Podgórskiej w Toruniu. W zdarzeniu udział brał również 15-latek - jego sprawa została jednak wyodrębniona do osobnego postępowania i trafiła do sądu rodzinnego.

Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt dla podejrzanych Denisa Z. i Bartosza S.

Wśród zatrzymanych zawodnik MMA

Po bójce, do której doszło w czwartek, policjanci z toruńskiej komendy miejskiej szybko ustalili uczestników zajścia. Jak informują mundurowi, potrzebowali na to mniej niż godziny.

W piątek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat.

Jak podał jako pierwszy portal fightsport.pl, jednym z zatrzymanych jest Denis Z. zawodnik MMA znany pod pseudonimem "Bad Boy".

- Zatrzymani są dobrze znani toruńskim kryminalnym. Mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych - przekazała Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli przy mężczyznach przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone przez policyjnych techników.

Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz dokładne okoliczności bójki. Za udział w takim zdarzeniu z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do ośmiu lat więzienia.

