Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nobel z medycyny 2025. Nagrodzono badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego
Nobel z medycyny 2025. Nagrodzono badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego
Kujawsko-Pomorskie

Znany freak fighter usłyszał zarzuty po bójce pseudokibiców

Doprowadzenie do prokuratury pseudokibica Toruń
Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury
Źródło: TVN24
Są wnioski o areszt dla mężczyzn podejrzanych o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jak ustalili śledczy, zatrzymani mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Jednym z nich jest znany freak fighter Denis Z. 

O zarzutach poinformował nas w poniedziałek Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Śledztwo prowadzone jest przeciwko Denisowi Z. i Bartoszowi S., którzy podejrzani są o udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia - powiedział prokurator.

Chodzi o bójkę, do której doszło w czwartek wieczorem (2 października) przy ulicy Podgórskiej w Toruniu. W zdarzeniu udział brał również 15-latek - jego sprawa została jednak wyodrębniona do osobnego postępowania i trafiła do sądu rodzinnego.

Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt dla podejrzanych Denisa Z. i Bartosza S.

Doprowadzenie do prokuratury pseudokibica Toruń
Doprowadzenie do prokuratury pseudokibica Toruń
Źródło: TVN24

Wśród zatrzymanych zawodnik MMA

Po bójce, do której doszło w czwartek, policjanci z toruńskiej komendy miejskiej szybko ustalili uczestników zajścia. Jak informują mundurowi, potrzebowali na to mniej niż godziny.

W piątek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat.

Jak podał jako pierwszy portal fightsport.pl, jednym z zatrzymanych jest Denis Z. zawodnik MMA znany pod pseudonimem "Bad Boy".

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Źródło: KMP w Toruniu

- Zatrzymani są dobrze znani toruńskim kryminalnym. Mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych - przekazała Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli przy mężczyznach przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone przez policyjnych techników.

Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz dokładne okoliczności bójki. Za udział w takim zdarzeniu z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Informację o zarzutach i wniosku o areszt jako pierwsze podało RMF FM.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Źródło: KMP w Toruniu
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms, MAK/gp,tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaToruńKujawsko-PomorskiePseudokibice
Czytaj także:
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
BIZNES
Pilne
Nobel z medycyny przyznany
Zdrowie
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia auta
WARSZAWA
imageTitle
Polscy "generałowie" najlepsi w klasyku
EUROSPORT
Ike Turner Jr.
Syn Tiny Turner nie żyje
Kultura i styl
"Cudownie dziwny świat Gumballa" - Gumball i Darwin
Najdziwniejsza premiera roku, na którą czeka twoje dziecko. Ty też, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz
Adam Michejda
imageTitle
Świątek nie zmniejszyła znacząco straty do Sabalenki
EUROSPORT
Zaginiony Damian Tor
Wysiadł z autokaru i poszedł do toalety. Przepadł bez śladu
Lublin
imageTitle
Emocjonalny wpis znanej tenisistki. "Jestem na skraju załamania"
EUROSPORT
Pociski manewrujące Tomahawk
Potężna broń, o którą zabiega Ukraina. Kluczowe rosyjskie cele w strefie rażenia
Świat
Groźny wypadek w Malborku (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch butli z gazem. Dwie osoby poparzone
Wrocław
SBU, nastolatek
Nastoletni agent w rękach ukraińskich służb. "Przekazany przez polskie organy ścigania"
Świat
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
METEO
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Mieli butelki z płynną "pigułką gwałtu", trafili do aresztu
WARSZAWA
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
BIZNES
fasd ciaza alkohol kobieta shutterstock_1418003342
Jedna lampka wina nie zaszkodzi? "Bardzo szkodliwe"
Zdrowie
imageTitle
Kiedy towarzyski mecz Polska - Nowa Zelandia?
EUROSPORT
Zespół Oasis na scenie
Choroba współzałożyciela i ważny komunikat dotyczący koncertów Oasis
Kultura i styl
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Znęcał się nad rodziną, policjantów zaatakował kotem
Rzeszów
Sebastien Lecornu
Premier Francji podał się do dymisji
Świat
W specjalnych boksach ukryto 277 kilogramów narkotyków
Na paletach wino, a w skrytkach narkotyki. Prokuratura oskarża przemytników
Poznań
Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Kolejne ciała w ruinach szkoły. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54
Świat
Flotylla w Gazie
Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
Świat
imageTitle
"Szalony scenariusz". Mbappe oklaskiwał brata
EUROSPORT
Zderzenie autobusów w Słupsku
Zderzenie autobusów. Są ranni
Trójmiasto
Donald Trump
Tak Trump zamierza świętować swoje urodziny
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
BIZNES
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Wuhanie
EUROSPORT
Kabaret Hrabi
Co dalej? Kabaret Hrabi podjął decyzję po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Kultura i styl
Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica