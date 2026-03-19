Pożar domu jednorodzinnego. Mieszkańcy ewakuowali się

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru domu jednorodzinnego doszło w czwartek na ulicy Karnowskiego na toruńskim osiedlu Stawki. Zgłoszenie do służb ratunkowych wpłynęło krótko przed godziną 13.30.

Pożar na osiedlu Stawki w Toruniu Źródło: KM PSP Toruń

Na miejsce wysłano dziewięć zastępów straży pożarnej.

Jak poinformowała portal Tylko Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP, ogień koncentrował się przede wszystkim na poddaszu budynku, gdzie rozprzestrzeniał się najintensywniej. Obecnie trwa dogaszanie pożaru.

W chwili wybuchu pożaru w domu znajdowały się dwie osoby. Obie zdołały opuścić budynek przed przyjazdem służb. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Opracowała Natalia Grzybowska