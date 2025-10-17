Policyjna akcja na moście. Pięcioma samochodami jechali pseudokibice

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 października, wieczorem. Toruńscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów, prowadzili działania prewencyjne związane z przestępczością pseudokibiców.
Czynności policjantów miały związek z planowanymi na sobotę w Bydgoszczy, derbami piłkarskich drużyn - Zawiszy Bydgoszcz i Elany Toruń.
Policyjna akcja na moście w Toruniu
- Około godziny 19 policjanci zauważyli na terenie Torunia zwiększony ruch osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców między innymi bydgoskiego klubu. Policjanci skontrolowali pięć pojazdów, którymi przemieszczało się 26 pseudokibiców z emblematami klubów z Bydgoszczy, Włocławka i Lęborka - informuje asp. Dominika Bocian z policji w Toruniu. I dodaje: - Ostatecznie funkcjonariusze nałożyli sześć mandatów karnych oraz zatrzymali jednego 25-letniego kierowcę pojazdu, który jak wykazał policyjny tester, prowadził pojazd pod wpływem amfetaminy. Dzięki tym szeroko zakrojonym policyjnym działaniom na terenie miasta nie doszło do incydentów o charakterze chuligańskim.
Autorka/Autor: pk/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kiełpiński Konkretnie