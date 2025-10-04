Znany freak fighter zatrzymany po bójce pseudokibiców

Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek wieczorem (2 października) przy ulicy Podgórskiej w Toruniu doszło do bójki, w której – jak ustalili śledczy – użyto niebezpiecznych narzędzi. Policjanci z toruńskiej komendy miejskiej szybko ustalili uczestników zajścia. Jak informują mundurowi, potrzebowali na to mniej niż godziny.

W piątek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat. Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce.

Jak podał, jako pierwszy, portal fightsport.pl jednym z zatrzymanych jest Denis Z. zawodnik MMA znany pod pseudonimem "Bad Boy".

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi Źródło: KMP w Toruniu

– Zatrzymani są dobrze znani toruńskim kryminalnym. Mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych – przekazała Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli przy mężczyznach przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone przez policyjnych techników.

Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz dokładne okoliczności bójki. Za udział w takim zdarzeniu z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi Źródło: KMP w Toruniu

W niedzielę rano jeden z zatrzymanych został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Najprawdopodobniej to Denis Z. Jeden z pozostałych mężczyzn miał zostać przesłuchany w sobotę, a ostatni zostanie doprowadzony do prokuratury jeszcze w niedzielę.

Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury Źródło: TVN24