Kujawsko-Pomorskie

Znany freak fighter zatrzymany po bójce pseudokibiców

Doprowadzenie do prokuratury pseudokibica Toruń
Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury
Źródło: TVN24
Policjanci z Torunia zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jak ustalili śledczy, zatrzymani mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Jednym z zatrzymanych jest znany freak fighter Denis Z. W niedzielę został doprowadzony do prokuratury.

W czwartek wieczorem (2 października) przy ulicy Podgórskiej w Toruniu doszło do bójki, w której – jak ustalili śledczy – użyto niebezpiecznych narzędzi. Policjanci z toruńskiej komendy miejskiej szybko ustalili uczestników zajścia. Jak informują mundurowi, potrzebowali na to mniej niż godziny.

W piątek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat. Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce.

Jak podał, jako pierwszy, portal fightsport.pl jednym z zatrzymanych jest Denis Z. zawodnik MMA znany pod pseudonimem "Bad Boy".

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Źródło: KMP w Toruniu

– Zatrzymani są dobrze znani toruńskim kryminalnym. Mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych – przekazała Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli przy mężczyznach przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone przez policyjnych techników.

Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz dokładne okoliczności bójki. Za udział w takim zdarzeniu z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Źródło: KMP w Toruniu

W niedzielę rano jeden z zatrzymanych został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Najprawdopodobniej to Denis Z. Jeden z pozostałych mężczyzn miał zostać przesłuchany w sobotę, a ostatni zostanie doprowadzony do prokuratury jeszcze w niedzielę.

Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury
Doprowadzenie zatrzymanego pseudokibica do prokuratury
Źródło: TVN24
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

