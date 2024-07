Powoływała się na wpływy w ministerstwach

CBA uściśliło, że działalność kobiety dotyczy okresu od września 2021 r. do sierpnia 2023 r. Prokuratura Krajowa i CBA podały, że kobieta w zamian za zapewnienie o pozytywnym rozstrzygnięciu spraw przyjmowała wynagrodzenie oraz doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na co najmniej 500 tys. zł.