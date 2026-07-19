Kujawsko-Pomorskie Ciężarówką ze żrącymi substancjami staranował radiowozy. Są zarzuty Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Pościg za kierowcą ciężarówki Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

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Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poinformowała w niedzielę rano, że 24-latek, który niedaleko Torunia uciekał przed pościgiem i w trakcie ucieczki staranował ciężarówką dwa radiowozy, usłyszał zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej, a także o kierowanie pomimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

"Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego. Zbiorniki z substancją chemiczną, które zostały zabezpieczone w pojeździe są poddawane badaniom" - przekazała w komunikacie kujawsko-pomorska policja.

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Pościg za ciężarówką

Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze ekspresowej S10 w pobliżu Torunia. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej chcieli zatrzymać do kontroli ciężarówkę. Kierowca, zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Przejechał między innymi przez centrum Aleksandrowa Kujawskiego.

Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją Źródło zdjęcia: KAS

Funkcjonariusze ruszyli w pościg i w rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili ciężarówkę. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie "Zjedź na parking". Kierowca nie zastosował się do poleceń. Zamiast tego dwa razy uderzył w radiowóz i próbował zepchnąć go z autostrady. Na pomoc wezwano policję, ale kierowca ciężarówki staranował policyjną blokadę i jechał dalej.

Ciężarówkę znaleziono na skraju lasu. Kierowca porzucił pojazd po uderzeniu w drzewo.

Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją Źródło zdjęcia: KAS

- Na naczepie funkcjonariusze znaleźli 12 pojemników typu mauzer z nieznaną cieczą. W kabinie pojazdu były dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczna ilość gotówki - przekazała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją Źródło zdjęcia: KAS

Wstępne badania, wykonane przez wezwany na miejsce zdarzenia patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z Torunia, wykazały, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie są to odpady.

24-letni kierowca został zatrzymany na terenie województwa wielkopolskiego.