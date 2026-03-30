Okradał mieszkania pod pretekstem napraw. Zatrzymany był już poszukiwany przez policję

Do zdarzenia doszło w Toruniu

Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia zatrzymali 59-latka, który od kilku miesięcy okradał mieszkania niczego niepodejrzewających lokatorów, podając się za elektryka usuwającego awarie. Krradł pieniądze i biżuterię, korzystając z zaufania właścicieli. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 88,5 tys. zł.

Jak przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji, zatrzymany był również poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz nakazu doprowadzenia do odbycia łącznej kary 7 lat i 7 miesięcy więzienia.

Zatrzymany był poszukiwany dwoma listami gończymi Źródło: KWP Bydgoszcz

Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące ostatnich kradzieży. Ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

