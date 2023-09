Najwyższa Izba Kontroli o inwestycji na Bulwarze Filadelfijskim: zabytkom nie zapewniono właściwej ochrony

czytaj dalej

Jest potencjał mobilizacyjny, ludzie naprawdę chcą przyjechać do Warszawy po to, żeby wyrazić swój sprzeciw - mówiła o zaplanowanym na niedzielę Marszu Miliona Serc w programie "Rozmowa Piaseckiego: czas decyzji" w TVN24 dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdziła, że dla Koalicji Obywatelskiej to będzie szansa na mobilizację własnego elektoratu, bo to ugrupowanie wciąż ma "wysoki sufit" możliwego do uzyskania poparcia.