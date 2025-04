Nietypowi goście zamieszkali na placu zabaw

Kaczka w Toruniu Źródło: Kontakt24

Na jednym z placów zabaw Toruniu zamieszkał nietypowy gość. To kaczka. - Siedzi tam już tak od tygodnia, a w poniedziałek pojawiła się na ogrodzeniu kartka z informacją o tym, że teren został wyłączony z użytku - wyjaśnia pan Maciej z Torunia. Informacje i materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pan Maciej, autor materiałów wyjaśnił, że kaczka wraz z kaczorem pojawiała się na osiedlu przy ulicy Galona w Toruniu co roku.

- Zazwyczaj chodzili sobie pod balkonami, poskubali trochę trawy i znikali, ale w tym roku kaczka postanowiła przysiąść u nas na dłużej - powiedział. - Jest to o tyle zabawna sytuacja, że blok, do którego należy plac zabaw, zbudowany jest na kształt niewielkiej podkowy. Obok przechodzą ludzie, jest dość ruchliwie, a mimo to kaczka wybrała sobie to miejsce na składanie jaj. Gniazdo uwiła około pół metra od piaskownicy, w korze ozdobnej, pomiędzy krzewami, dzięki czemu jest dobrze osłonięta i mało widoczna. Siedzi tam już tak od tygodnia, a wczoraj pojawiła się na ogrodzeniu kartka z informacją o tym, że teren został wyłączony z użytku - relacjonował.

Kaczka zamieszkała na placu zabaw w Toruniu Źródło: Kontakt24/ Maciej

Toruń. Kaczka na placu zabaw

Mężczyzna zaznaczył, że nie wie, kto umieścił kartkę na placu zabaw.

- Nie widziałem w pobliżu żadnych służb, nie jestem też pewien, czy kartka jest inicjatywą mieszkańców, czy spółdzielni, ale na pewno nie jest tak, że ktoś tam siedzi i tego pilnuje. Bardziej, wydaje mi się, chodzi o informację, bo w okolicy wiele osób wychodzi na spacery z psami, więc dobrze, żeby zdawali sobie sprawę, że należy w tym miejscu zachować ostrożność. Widziałem też niewielkie zabezpieczenie kaczki w pobliżu samej piaskownicy, niedaleko gniazda, choć nie jest to pełne ogrodzenie, bo przecież kaczka też musi co jakiś czas wstawać, aby znaleźć jakieś pożywienie - mówił.

Kaczka zamieszkała na placu zabaw w Toruniu Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials

- Nie wiem, jak długo tam będzie. Zgaduję, że czeka na wyklucie jaj, bo wygląda to tak, jakby już zostały złożone - dodał.