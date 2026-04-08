Do zdarzenia doszło w Toruniu Źródło: Google Earth

W sobotę (4 kwietnia) krótko przed północną policjanci z Torunia otrzymali zgłoszenie od świadka, który widział jak w okolicy mostu imienia generała Józefa Piłsudskiego chodzi nagi, czarnoskóry mężczyzna.

"Policjanci, którzy dotarli na miejsce, zatrzymali opisywanego mężczyznę, a następnie przewieźli do jednostki policji. Ze względu na jego zachowanie na miejsce wezwano karetkę, której załoga zdecydowała, aby przewieźć zatrzymanego do specjalistycznej placówki zdrowia" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Zatrzymany to 25-letni student z Zimbabwe. Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Został doprowadzony do placówki Straży Granicznej z policyjnym wnioskiem o deportację.

Wniosek o deportację

- Komendant Miejski Policji w Toruniu wystąpił do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu dla obywatela Zimbabwe - potwierdziła major Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

25-latek wjechał do Polski w kwietniu 2024 roku na podstawie wizy krajowej oraz paszportu, by rozpocząć studia na jednej z wyższych uczelni. W momencie kontroli posiadał przy sobie dokumenty wydane przez władze Zimbabwe. Wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie powrotu do kraju, powołując się na ustawę o cudzoziemcach i zapisane w niej kwestie dotyczące bezpieczeństwa kraju oraz porządku publicznego.

- Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wystąpi do Sądu Rejonowego w Toruniu z wnioskiem o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu zrealizowania procedury powrotowej - dodała major Dagmara Bielec.

