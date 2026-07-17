Staranował radiowozy, przewoził żrące substancje. 24-latek zatrzymany

Pościg za kierowcą ciężarówki Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze ekspresowej S10 w pobliżu Torunia. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej chcieli zatrzymać do kontroli ciężarówkę. Kierowca zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Przejechał między innymi przez centrum Aleksandrowa Kujawskiego.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg i w rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili ciężarówkę. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie "Zjedź na parking". Kierowca nie zastosował się do poleceń. Zamiast tego dwa razy uderzył w radiowóz i próbował zepchnąć go z autostrady. Na pomoc wezwano policję, ale kierowca ciężarówki staranował policyjną blokadę i jechał dalej.

Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją Źródło zdjęcia: KAS

Zatrzymali kierowcę

Ciężarówkę znaleziono na skraju lasu. Kierowca porzucił pojazd po uderzeniu w drzewo.

- Na naczepie funkcjonariusze znaleźli 12 pojemników typu mauzer z nieznaną cieczą. W kabinie pojazdu były dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczna ilość gotówki - przekazała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją Źródło zdjęcia: KAS

Wstępne badania, wykonane przez wezwany na miejsce zdarzenia patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z Torunia, wykazały, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie są to odpady.

Późnym popołudniem, na terenie województwa wielkopolskiego, policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę - przekazała policja.