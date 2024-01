Ktoś ukradł z przystanków ponad 200 stojaków na kosze

czytaj dalej

To pokazuje, że jest jakaś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione - mówił w 2005 roku Mariusz Kamiński w Radiu ZET u Moniki Olejnik, odnosząc się do planów ułaskawienia Zbigniewa Sobotki przez Aleksandra Kwaśniewskiego. - Nie sądzę, że politycy powinni być właśnie traktowani w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli są skazani, to takie są decyzje sądu, należy to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać - komentował przed laty. Teraz wobec niego i Macieja Wąsika, prawomocnie skazanych, prezydent wszczął procedurę ułaskawieniową.