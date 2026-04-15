Kłótnia małżeńska w zakładzie usługowym. Mąż i żona w szpitalu
Policja dostała zgłoszenie tuż przed godziną 9. Do zakładu usługowego we wschodniej części Torunia skierowano funkcjonariuszy ogniwa patrolowego oddziału prewencji oraz toruńskiej grupy szybkiego reagowania.
- Interwencja dotyczyła uszkodzenia ciała, do którego doszło w jednym z zakładów usługowych. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że w lokalu tym doszło do kłótni małżeńskiej. – mówi podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Męża obezwładnili policjanci
Mąż i żona zostali, z obrażeniami ciała, przetransportowani do szpitala. Wcześniej mężczyzna został obezwładniony przez policjantów ze wspomnianej grupy szybkiego reagowania.
- Ostateczna kwalifikacja prawna tego czynu zostanie przyjęta po zgromadzeniu przez policjantów materiału dowodowego – zaznacza podkom. Bocian.
Źródło: tvn24, Kontakt24
