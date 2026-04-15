Kujawsko-Pomorskie Kłótnia małżeńska w zakładzie usługowym. Mąż i żona w szpitalu Oprac. Tomasz Mikulicz |

Do zdarzenia doszło w Toruniu

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Policja dostała zgłoszenie tuż przed godziną 9. Do zakładu usługowego we wschodniej części Torunia skierowano funkcjonariuszy ogniwa patrolowego oddziału prewencji oraz toruńskiej grupy szybkiego reagowania.

- Interwencja dotyczyła uszkodzenia ciała, do którego doszło w jednym z zakładów usługowych. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że w lokalu tym doszło do kłótni małżeńskiej. – mówi podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)

Męża obezwładnili policjanci

Mąż i żona zostali, z obrażeniami ciała, przetransportowani do szpitala. Wcześniej mężczyzna został obezwładniony przez policjantów ze wspomnianej grupy szybkiego reagowania.

- Ostateczna kwalifikacja prawna tego czynu zostanie przyjęta po zgromadzeniu przez policjantów materiału dowodowego – zaznacza podkom. Bocian.

