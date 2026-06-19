Kujawsko-Pomorskie Hejt wylał się na obrońcę Wenezuelczyka. Jest zdecydowana reakcja Michał Malinowski |

Nie żyje kobieta, która została zaatakowana w parku w Toruniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalny mord na 24-latce ruszył w czwartek (11 czerwca) w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sędzia podjął decyzję o wyłączeniu jawności.

Sprawa budzi ogromne emocje. Do tego stopnia, że z hejtem musi się również mierzyć obrońca oskarżonego. W mediach społecznościowych pojawiło się w ostatnich dniach sporo nienawistnych komentarzy pod jego adresem, jak choćby te dotyczące tego, że powinien odmówić prowadzenia sprawy. Adwokat został przyznany Wenezuelczykowi z urzędu.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K. Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Mord w parku Glazja. Rada broni mecenasa

Zareagować postanowiła Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu, która wstawiła się za mecenasem.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, w szczególności w mediach społecznościowych, komentarzami dotyczącymi udziału adwokata wyznaczonego z urzędu do obrony oskarżonego w toczącym się postepowaniu karnym, Okręgowa Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi podważających istotę prawa do obrony oraz godzących w niezależność wykonywania zawodu adwokata" - czytamy w oświadczeniu Okręgowej Rady Adwokackiej.

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Jak mówi jej dziekan, adwokat Jan Kwietnicki, "prawo do obrony jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa". Dodaje, że "przysługuje każdej osobie oskarżonej, niezależnie od charakteru stawianych jej zarzutów, społecznych emocji towarzyszących sprawie czy oceny opinii publicznej".

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K. Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Adwokat podejmujący się obrony - zarówno z wyboru, jak i z urzędu - nie utożsamia się z zarzucanym czynem ani z osobą oskarżonego. Jego rolą jest czuwanie nad tym, aby postępowanie przebiegało zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelnego procesu, prawa do wysłuchania oraz prawa do sprawiedliwego osądzenia sprawy przez niezawisły sąd. Realizowanie tych obowiązków stanowi istotę zawodu adwokata i służby na rzecz wymiaru sprawiedliwości - podkreśla Jan Kwietnicki.

W oświadczeniu Okręgowa Rada Adwokacka odniosła się również do kwestii dotyczącej odmowy prowadzenia sprawy przez obrońcę Wenezuelczyka. "Oczekiwanie takie pozostaje w sprzeczności z fundamentami państwa prawa. W systemie sprawiedliwości nie może istnieć kategoria osób pozbawionych prawa do profesjonalnej obrony" - czytamy.

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