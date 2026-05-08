Oto zarobki prezesów toruńskich i bydgoskich spółek miejskich
Kluczowe fakty:
- Miesięczne zarobki w spółkach w Toruniu i Bydgoszczy na tle innych dużych miast są relatywnie niskie. Nie przekraczają 30 tysięcy złotych miesięcznie, regularnie zdarzają się także takie poniżej 20 tysięcy.
- Premie roczne za to bywają wysokie - niektóre oscylują wokół 70-80 tysięcy złotych.
- Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.
Bydgoscy krezusi wśród prezesów
W Bydgoszczy największą premię otrzymał Andrzej Baranowski, wieloletni prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na konto wpłynęło mu nieco ponad 72 tysiące złotych. Miesięczna pensja Baranowskiego wynosi 24 tysiące złotych.