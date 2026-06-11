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Kujawsko-Pomorskie

Brutalny gwałt i morderstwo w parku na 24-letniej Klaudii. Ruszył proces Wenezuelczyka

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Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Nie żyje kobieta, która została zaatakowana w parku w Toruniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
W czwartek przed Sądem Okręgowym w Toruniu ruszył proces Yomeykerta S. Wenezuelczyk jest oskarżony o zabójstwo i gwałt na 24-letniej Klaudii K. Do tej brutalnej zbrodni doszło przed rokiem w parku w centrum miasta. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Początek procesu zaplanowano na godzinę 10.30. Rozpoczął się jednak z lekkim poślizgiem ze względu na duże zainteresowanie mediów.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Na początku sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Grzegorz Waloch poinformował dziennikarzy, że proces będzie niejawny. W argumentacji kierował się możliwością zakłócenia bezpieczeństwa i ładu przebiegu przewodu sądowego. Oprócz dziennikarzy na sali obecni byli również przedstawiciele środowisk narodowych.

Czytaj więcej: 24-letnia Klaudia zmarła po brutalnym ataku w parku. Koniec śledztwa

Oskarżony Yomeykert S. pojawił się w towarzystwie tłumaczki. Sędzia Waloch poprosił go o powstanie, gdy zaczął odczytywać dane personale mężczyzny zawarte w akcie oskarżenia. Oskarżony ma 21 lat, jest obywatelem Wenezueli. Jest również ojcem dziecka w wieku roku i ośmiu miesięcy, ma wykształcenie podstawowe oraz z zawodu jest graczem koszykówki. Jak dodał sędzia Waloch, oskarżony znajdował się na utrzymaniu matki, nie był dotychczas karany.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Toruń. Atak i gwałt na 24-latce w parku. Prokuratora o zarzutach

Następnie do głosu doszedł prokurator Cezary Krauze, który otworzył przewód od odczytania zarzutów zawartych w akcie oskarżenia.

- Oskarżam Yomeykerta S. o oto, że w w dniu 12 czerwca 2025 roku około godziny 1 w nocy, w parku Glazja przy ulicy Pokoju Toruńskiego, działając z zamiarem doprowadzenia Klaudii K. do obcowania płciowego zaatakował ją, używając noża, a następnie w związku ze stawianym przez nią oporem fizycznym i sprzeciwem wyrażonym werbalnie, przełamując przez nią stawiany opór, przewrócił ją na ziemię, i postępując ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa, zadał jej nożem wiele ciosów w głowę i szyję, powodując liczne rany kłute i pojedyncze rany cięte - powiedział prokurator.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Jak dodał, "mężczyzna spowodował jej bezbronność, a następnie pozbawił odzieży od pasa w dół i doprowadził do obcowania płciowego".

- Odniesione obrażenia doprowadziły do wstrząsu krwotocznego i uszkodzenia tkanki mózgowej, co spowodowało nieodwracalne uszkodzenia, a w konsekwencji śmierć mózgu. To było bezpośrednią przyczyną śmierci Klaudii K., która zmarła 27 czerwca w szpitalu w Toruniu - powiedział prokurator Cezary Krauze.

Prokurator Cezary Krauze odczytał akt oskarżenia
Prokurator Cezary Krauze odczytał akt oskarżenia
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Toruń. Zbrodnia w parku, kolejny zarzut dla Wenezuelczyka

Ponadto prokuratura oskarża 21-latka o to, że w nocy z 11 na 12 kwietnia 2025 roku w Toruniu, groził nożem Patrykowi G.

- Działając w krótkich odstępach czasu wymachiwał nożem w kierunku Patryka G. w jego mieszkaniu, a następnie po opuszczeniu go, będąc na chodniku, wykonał w stronę poszkodowanego mężczyzny gest podcięcia gardła, co wzbudziło w poszkodowanym obawy, że groźby zostaną spełnione - powiedział prokurator Krauze.

Czytaj też: Brutalny atak w parku, zginęła 24-latka. Biegli określą, czy podejrzany był poczytalny

Po odczytaniu aktu oskarżenia, sędzia wyprosił z sali dziennikarzy. Pojawili się na niej policjanci oraz świadkowie, którzy odpowiadali na pytania sądu.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 18 czerwca na godzinę 9.30.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ToruńKujawsko-PomorskieSprawy sądowe w Polsce
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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