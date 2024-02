Tylko w cienkiej bluzce, tunice i letnich butach błąkała się w nocy po mieście. Gdy ją znaleźli, była zziębnięta i zdezorientowana

czytaj dalej

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Wirtualną Polską skrytykował decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Komentując ruch głowy państwa, pomylił jednak postaci biblijne. - Prezydent poprzez podpis i skierowanie ustawy do TK jest jak Judasz - umywa ręce, by to Julia Przyłębska ostatecznie zdecydowała, czy budżet jest dobry, czy nie - stwierdził Gawkowski.