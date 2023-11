28-latek uciekał przed policją, jechał pod prąd i spowodował kolizję. Nagranie

Policjanci zatrzymali po pościgu ulicami Torunia 28-latka, który nie miał prawa jazdy i popełnił szereg wykroczeń. Kara? Między innymi mandaty na 5,6 tys. złotych. Mężczyzna przyznał się do zażywania narkotyków. Oko policyjnych kamer zarejestrowało przebieg interwencji, a mundurowi opublikowali jej fragment.

Czytaj też: Policyjny pościg za pijanym kierowcą maserati. Uszkodzone radiowozy, ranni policjanci i narkotyki w aucie - Policjanci podjęli próbę przeprowadzenia kontroli drogowej, jednak kierowca, w reakcji na sygnały do zatrzymania gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać ulicami miasta. Policjanci ruszyli za nim - informuje asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Na nagraniu, które opublikowali mundurowi widać fragment interwencji. "Zgłaszam ci pościg" - mówi funkcjonariusz, który podaje numer rejestracyjny uciekającego pojazdu i wymienia ulice, którymi jedzie kierowca. "Ucieka" - raportuje dyżurnemu.

Długa lista zarzutów dla 28-latka z Torunia

Zatrzymany to 28-letni mieszkaniec Torunia, który nie dość, że nie posiadał uprawnień do kierowania, to jeszcze przyznał się, że zażywał narkotyki. Wiózł dwóch pasażerów. Zarówno im, jak i kierowcy, nic się nie stało.