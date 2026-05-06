Kujawsko-Pomorskie 24-letnia Klaudia zmarła po brutalnym ataku w parku. Koniec śledztwa Oprac. Michał Malinowski |

Nie żyje kobieta, która została zaatakowana w parku w Toruniu Źródło: TVN24

Jak poinformowała w środę prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, na podstawie zabranego materiału dowodowego śledczy przedstawili Yomeykertowi S. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazała prokurator Izabela Oliver.

Śledztwo przedłużało się między innymi ze względu na uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej. Biegli sprawdzali, czy mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Prokuratura otrzymało ją dopiero kilka tygodni temu.

Prokuratura zarzuca Wenezuelczykowi zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Źródło: TVN24

- Biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Jego poczytalność nie budzi wątpliwości - dodała rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury.

Mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie.

Toruń. Brutalna zbrodnia w parku

Wenezuelczyk jest podejrzany o zabójstwo Klaudii K. ze szczególnym okrucieństwem. Do zbrodni doszło po godzinie 1 w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku w Parku Glazja w Toruniu.

24-latka dwa tygodnie walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Zmarła w szpitalu 27 czerwca 2025 roku.

Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii Źródło: tvn24.pl

"(...) z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Klaudii K., w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową, w wyniku których to obrażeń Klaudia K. zmarła w dniu 27.06.2025 r. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu" - informowała w lipcu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Toruniu.

