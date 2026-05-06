24-letnia Klaudia zmarła po brutalnym ataku w parku. Koniec śledztwa
Jak poinformowała w środę prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, na podstawie zabranego materiału dowodowego śledczy przedstawili Yomeykertowi S. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
- Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazała prokurator Izabela Oliver.
Śledztwo przedłużało się między innymi ze względu na uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej. Biegli sprawdzali, czy mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Prokuratura otrzymało ją dopiero kilka tygodni temu.
- Biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Jego poczytalność nie budzi wątpliwości - dodała rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury.
Mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie.
Toruń. Brutalna zbrodnia w parku
Wenezuelczyk jest podejrzany o zabójstwo Klaudii K. ze szczególnym okrucieństwem. Do zbrodni doszło po godzinie 1 w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku w Parku Glazja w Toruniu.
24-latka dwa tygodnie walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Zmarła w szpitalu 27 czerwca 2025 roku.
"(...) z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Klaudii K., w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową, w wyniku których to obrażeń Klaudia K. zmarła w dniu 27.06.2025 r. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu" - informowała w lipcu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Toruniu.
