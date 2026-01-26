Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok

Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok
Projekt bez nazwy.mp4
W miejscowości Szynych (Kujawsko-Pomorskie) autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok. W pojeździe znajdował się tylko kierowca.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach porannych w miejscowości Szynych w powiecie grudziądzkim. Autobus przewozów powiatowych, w wyniku trudnych warunków atmosferycznych na drodze, wypadł z niej i przewrócił się na bok.

Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok
Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok
Źródło: KM PSP w Grudziądzu

- Autobusem podróżował tylko kierowca. Nie odniósł poważniejszych obrażeń - przekazał aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok
Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok
Źródło: KM PSP w Grudziądzu

Trudne warunki na drogach

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował w niedzielę, że w całym województwie mogą występować marznące opady.

"Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Drugi stopień zagrożenia obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski. Trudne warunki prognozowane są tam od godziny 20 do 15 (26 stycznia)" - poinformował urząd.

Przez kolizje zablokowana była trasa A2 w kierunku Warszawy
Jest ślisko, auto stanęło w poprzek autostrady
Poznań
Gołoledź na ulicach Poznania
Chodniki zamieniły się w lodowiska
Poznań
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach. Z powodu pogody
Szczecin
OGLĄDAJ: Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?
Gołoledź Poznań

Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?
Gołoledź Poznań
Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Grudziądzu

Kujawsko-PomorskieZimaWypadekPolicja
