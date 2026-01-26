Autobus wypadł z drogi i przewrócił się na bok

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach porannych w miejscowości Szynych w powiecie grudziądzkim. Autobus przewozów powiatowych, w wyniku trudnych warunków atmosferycznych na drodze, wypadł z niej i przewrócił się na bok.
- Autobusem podróżował tylko kierowca. Nie odniósł poważniejszych obrażeń - przekazał aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
Trudne warunki na drogach
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował w niedzielę, że w całym województwie mogą występować marznące opady.
"Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Drugi stopień zagrożenia obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski. Trudne warunki prognozowane są tam od godziny 20 do 15 (26 stycznia)" - poinformował urząd.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Grudziądzu