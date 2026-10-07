Kujawsko-Pomorskie Nielegalna fabryka narkotyków zlikwidowana. Cztery osoby zatrzymane Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zlikwidowali laboratorium narkotykowe w województwie kujawsko-pomorskim Źródło wideo: Policja kujawsko-pomorskie Źródło zdj. gł.: Policja kujawsko-pomorska

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Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Lublina zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano zakazane substancje psychotropowe.

Do interwencji doszło w piątek, 2 października po południu w dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim oraz na terenie Szubina. Funkcjonariusze weszli na posesje, gdzie zatrzymali cztery osoby w wieku 29, 34, 36 i 43 lat.

Mogło powstać nawet 800 kilogramów narkotyku

Podczas przeszukań policjanci znaleźli specjalistyczną aparaturę oraz środki wykorzystywane do produkcji substancji chemicznych.

"Zabezpieczyli ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. Jak się okazało, była to zakazana substancja psychotropowa 3CMC" - informuje kujawsko-pomorska policja. Policja precyzuje, że z takiej ilości substancji, można by wyprodukować nawet blisko 800 kligramów gotowego "kryształu".

Łącznie policjanci znaleźli 2000 litrów płynnej substancji psychotropowej.

Zlikwidowano laboratorium narkotykowe Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

Z ustaleń policjantów wynika, że każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w procesie produkcji narkotyków. Miejsca, w których prowadzono działalność, były odpowiednio przygotowane do ich produkcji.

Zatrzymano cztery osoby Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

Trafili do aresztu

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania znacznej ilości zakazanych substancji psychotropowych. Następnie prokuratura zawnioskowała do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek prokuratury podzielił i zastosował wobec podejrzanych areszt na trzy miesiące. Grozi im nawet do 20 lat pozbawienia wolności.