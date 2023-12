Chmara jeleni przebiega przez leśną drogę. Nagranie

Spora populacja jelenia

Populacja jelenia w Nadleśnictwie Szubin jest spora. Jak dodaje Mikołajewski, "to co jest na filmie, to kropla w morzu." - W naszym nadleśnictwie jest bardzo dużo jeleni. Mamy dobrą bazę żerową - buraki, kukurydzę, a to przecież stały przysmak jeleni - podsumowuje podleśniczy.