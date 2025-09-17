Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Syn Jacka Kurskiego z zarzutem zgwałcenia małoletniej

Zdzisław K.
Dziennikarz "Czarno na białym" Kacper Sulowski o śledztwie w sprawie syna Jacka Kurskiego
Źródło: TVN24
Zdzisław K., syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, został przesłuchany w prokuraturze i usłyszał zarzut zgwałcenia małoletniej. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana.

Prokuratura zarzuca Zdzisławowi K., synowi byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, zgwałcenie Magdaleny (kobieta jest dziś dorosła, wówczas była dzieckiem). Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Toruniu, "prokurator ogłosił K. postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa polegającego na zgwałceniu w Gdańsku oraz Danielinie w 2009 roku małoletniej Magdaleny N., która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat".

Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku między innymi w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.

Zdzisław K.
Zdzisław K.
Źródło: TVN24

Jak informuje prokuratura, Zdzisław K. nie przyznał się do postawionego mu zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia, które zostały ocenione jako sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci pieniędzy w wysokości 30 tysięcy zł, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z obowiązkiem informowania o zamierzonym wyjeździe oraz terminie powrotu, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ponadto - jak czytamy w komunikacie - podejrzany został zbadany przez biegłych psychiatrów oraz biegłego seksuologa. Aktualnie w śledztwie będą m.in. weryfikowane wyjaśnienia podejrzanego, a także oczekuje się na opinię biegłych psychiatrów oraz seksuologa.

Sprawa dwukrotnie umarzana

O tym, że Zdzisław K. mógł krzywdzić małoletnią Magdalenę, prokuratura dowiedziała się w 2015 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła matka dziewczyny, a śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie. Magdalena została przesłuchana w obecności psychologa. Mówiła o wydarzeniach sprzed lat, do których dochodziło za zamkniętymi drzwiami w prywatnej leśniczówce na Warmii.

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia

Kacper Sulowski

Zeznała wtedy, że po raz pierwszy Zdzisław miał ją skrzywdzić, kiedy miała mniej niż dziewięć lat. Syn Jacka Kurskiego był osiem lat starszy. Czyny miały się powtarzać przez kilka kolejnych sezonów wakacyjnych. Sprawa dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku - była umarzana przez gdańską prokuraturę. Prokuratorki nie chciały w ogóle rozmawiać z jednym ze świadków, a biegłego, który uznał zeznania pani Magdaleny za wiarygodne, przesłuchiwała sama szefowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - Teresa Rutkowska-Szmydyńska. Później awansowała i z Gdańska trafiła do Prokuratury Krajowej. Po zmianie rządu śledczy przeprowadzili audyt i nie mają wątpliwości: prokuratorki stanowczo się pośpieszyły.

Zeznania kobiety jako pierwsza publikowała "Gazeta Wyborcza" w 2020 roku w reportażu "Koszmar Magdy w leśniczówce".

OGLĄDAJ: Namiestniczka
Teresa Rutkowska-Szmydyńska

Namiestniczka

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
"Byłam wtedy małym dzieckiem". Prokuratura bada sprawę syna Jacka Kurskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Byłam wtedy małym dzieckiem". Prokuratura bada sprawę syna Jacka Kurskiego

"Polska i świat"
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam, tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prokuratura
Czytaj także:
Model eVTOL
Latające samochody w płomieniach. Doszło do kolizji
BIZNES
Dawid Z. złapany przez "łowców głów"
Próbował taranować przechodniów. Dawid Z. stanie przed sądem
Wrocław
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
Świat
zamosc - DyziO shutterstock_2406311997
Rasistowski atak na artystów. Ruch prokuratury
Lublin
pap_20250917_0GI
Kontrowersyjny pokaz na wieży zamku. Brytyjczycy przypomnieli prezydentowi o "przyjaźni"
Świat
Ambasada Rosji w Warszawie
Kaczyński chce przeniesienia rosyjskiej ambasady
Polska
imageTitle
Świątek zaczyna walkę o punkty w Seulu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
praca pracownik biuro shutterstock_326441207
Rewolucja w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"
BIZNES
tusk
Tusk "ma już dosyć mądrali"
Polska
Tyler Robinson
Ujawniono SMS-y domniemanego zabójcy Charliego Kirka
Świat
kroplowka reka pwa
Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią
Zdrowie
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
METEO
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
Zdrowie
Izraelska ofensywa w Gazie
Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie
Świat
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
WARSZAWA
nogi shutterstock_100999849
"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Martwy dzik leżał w centrum Konstantynowa Łódzkiego
Pytał jak "skonsumować dzika", a potem wyrzucił go koło śmietnika. 47-latek zatrzymany
Łódź
imageTitle
Polacy wyszarpali zwycięstwo i wygrali grupę
EUROSPORT
Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz
Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem
BIZNES
imageTitle
Operator maszyny, dostawca jedzenia, mistrz świata. "Kocham cię, mamo"
EUROSPORT
Nowa siedziba ZDM
Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane
Poznań
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Głos z Brukseli w sprawie Rosji. "Musimy uderzyć"
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. "Jak widać"
Polska
Parada powozów królewskich
Królewskie powitanie Trumpa
Świat
imageTitle
Polska - Holandia w mistrzostwach świata siatkarzy [RELACJA]
Najnowsze
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica