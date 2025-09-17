Syn Jacka Kurskiego z zarzutem zgwałcenia małoletniej

Dziennikarz "Czarno na białym" Kacper Sulowski o śledztwie w sprawie syna Jacka Kurskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura zarzuca Zdzisławowi K., synowi byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, zgwałcenie Magdaleny (kobieta jest dziś dorosła, wówczas była dzieckiem). Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Toruniu, "prokurator ogłosił K. postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa polegającego na zgwałceniu w Gdańsku oraz Danielinie w 2009 roku małoletniej Magdaleny N., która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat".

Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku między innymi w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.

Zdzisław K. Źródło: TVN24

Jak informuje prokuratura, Zdzisław K. nie przyznał się do postawionego mu zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia, które zostały ocenione jako sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci pieniędzy w wysokości 30 tysięcy zł, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z obowiązkiem informowania o zamierzonym wyjeździe oraz terminie powrotu, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ponadto - jak czytamy w komunikacie - podejrzany został zbadany przez biegłych psychiatrów oraz biegłego seksuologa. Aktualnie w śledztwie będą m.in. weryfikowane wyjaśnienia podejrzanego, a także oczekuje się na opinię biegłych psychiatrów oraz seksuologa.

Sprawa dwukrotnie umarzana

O tym, że Zdzisław K. mógł krzywdzić małoletnią Magdalenę, prokuratura dowiedziała się w 2015 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła matka dziewczyny, a śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie. Magdalena została przesłuchana w obecności psychologa. Mówiła o wydarzeniach sprzed lat, do których dochodziło za zamkniętymi drzwiami w prywatnej leśniczówce na Warmii.

Zeznała wtedy, że po raz pierwszy Zdzisław miał ją skrzywdzić, kiedy miała mniej niż dziewięć lat. Syn Jacka Kurskiego był osiem lat starszy. Czyny miały się powtarzać przez kilka kolejnych sezonów wakacyjnych. Sprawa dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku - była umarzana przez gdańską prokuraturę. Prokuratorki nie chciały w ogóle rozmawiać z jednym ze świadków, a biegłego, który uznał zeznania pani Magdaleny za wiarygodne, przesłuchiwała sama szefowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - Teresa Rutkowska-Szmydyńska. Później awansowała i z Gdańska trafiła do Prokuratury Krajowej. Po zmianie rządu śledczy przeprowadzili audyt i nie mają wątpliwości: prokuratorki stanowczo się pośpieszyły.

Zeznania kobiety jako pierwsza publikowała "Gazeta Wyborcza" w 2020 roku w reportażu "Koszmar Magdy w leśniczówce".

OGLĄDAJ: Namiestniczka Zobacz cały materiał

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Byłam wtedy małym dzieckiem". Prokuratura bada sprawę syna Jacka Kurskiego "Polska i świat"

OGLĄDAJ: TVN24 HD