Kujawsko-Pomorskie 15-latek quadem uciekał przed policją. Mandat dla jego matki Oprac. Michał Malinowski |

15-latek na quadzie uciekał przed policją Źródło wideo: KPP w Świeciu Źródło zdj. gł.: KPP w Świeciu

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Jakubowo, gdzie policjanci zauważyli nieletniego na quadzie. Chłopak poruszał się po drodze publicznej. Gdy funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania, nastolatek zaczął uciekać. Dalszą jazdę uniemożliwiła mu w lesie awaria układu napędowego.

Uciekał, bo bał się konsekwencji

"Kierującym był 15-letni mieszkaniec powiatu świeckiego. Chłopiec przyznał policjantom, że uciekał, ponieważ nie chciał ponieść konsekwencji z uwagi na brak wymaganych uprawnień do kierowania. Dodatkowo quad nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych" - podała Komenda Powiatowa Policji w Świeciu.

15-latek na quadzie uciekał przed policją Źródło zdjęcia: KPP w Świeciu

Policjanci skierują sprawę do sądu rodzinnego. Konsekwencje poniosła również matka nastolatka.

"Za to, że dopuściła do użytkowania pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, otrzymała mandat w wysokości 500 złotych" - przekazała świecka policja.

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