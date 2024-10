Pożar domu jednorodzinnego, zatrzymano podejrzanego o podpalenie

czytaj dalej

Chodziło o walkę z zanieczyszczonym powietrzem. To było oficjalnie na dokumentach, ale realnie to ponad dwa tysiące spotkań kandydatów na samorządowców PiS z udziałem parlamentarzystów - powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, odnosząc się do doniesień o wykorzystywaniu przez Prawo i Sprawiedliwość unijnego programu "Czyste powietrze" do kampanii wyborczej w 2018 roku. Dariusz Joński dodał, że w spotkaniach brał udział między innymi Mateusz Morawiecki. Europosłowie zapowiedzieli złożenie zawiadomień do prokuratury.