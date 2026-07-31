Kujawsko-Pomorskie Dwa wypadki balonów. Z jednego pilot wyskoczył, a pasażerki wypadły

W Grudziądzu podczas startu balon został zniesiony na linie energetyczne Źródło wideo: PSP Grudziądz Źródło zdj. gł.: Policja w Grudziądzu

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O godzinie 6.22 policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas lotu treningowego balonem na ogrzane powietrze doszło do wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że balon zahaczył o drzewo. Wtedy wyskoczył z niego pilot. Balon znajdował się wtedy 2,5 metra nad ziemią. Następnie kosz uderzył w ziemię i wtedy wypadły z niego dwie pasażerki. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu, Natomiast dwie osoby przewieziono do szpitala - powiedział tvn24.pl st. asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkiej policji.

Jak podaje RMF FM, stało się to podczas manewru lądowania.

Mężczyzna po skoku złamał nogę. Jeśli chodzi o pasażerki, to jedna ma złamaną rękę, a druga doznała obrażeń ręki.

Balon sam odleciał

Na miejscu pracują policjanci. O zdarzeniu powiadomiono również Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Tuż po zdarzeniu trwały poszukiwania balonu, który leciał bez załogi w kierunku północno-wschodnim.

Około godziny 8.50 funkcjonariusze zlokalizowali go w kompleksie leśnym pomiędzy Słupskim Młynem a Szczepankami.

Balon odleciał bez załogi Źródło zdjęcia: Policja w Grudziądzu

Problemy przy starcie

W piątek rano doszło też do innego zdarzenia z balonem - w Grudziądzu. O godzinie 5.13 podczas startu balon został zniesiony na linie energetyczne wysokiego napięcia na ulicy Droga Łowicka.

- Do tej sytuacji doszło w chwili, gdy ustawiano kosz i szykowano się do startu. W koszu był pilot, a dwie osoby asekurowały go na zewnątrz. Nie było poszkodowanych – powiedział bryg. Paweł Korgol, rzecznik grudziądzkiej straży pożarnej.