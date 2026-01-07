Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Karetka utknęła w śniegu, pomogli mieszkańcy. Nagranie

Źródło: Kontakt24
Zalegający na drogach śnieg daje się we znaki także kierowcom karetek. W Słupsku (woj. pomorskie) ambulans nie mógł wyjechać z zasypanej śniegiem ulicy. W Humniskach na Podkarpaciu pojazd stoczył się do rowu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać przechodniów pomagających wyjechać karetce z zasypanej śniegiem ulicy. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 17 na ulicy Herbsta w Słupsku. - Gdy szukałem miejsca do zaparkowania swojego samochodu, zauważyłem, że niedaleko karetka ugrzęzła w śniegu. Na pomoc ruszyli okoliczni mieszkańcy, którzy zaczęli pchać pojazd do przodu. Nagrałem tylko fragment całej sytuacji i podbiegłem, aby również pomóc. Przepchnęliśmy pojazd przez całą ulicę - zrelacjonował pan Mariusz w rozmowie z redakcją Kontakt24.

Dodał, że karetka nie miała włączonych sygnałów świetlnych ani dźwiękowych, więc raczej nie jechała na miejsce wypadku. "Możliwe, że była to mniej pilna interwencja. Jednak, gdyby chodziło o zagrożenie życia, kierowca z ratownikiem medycznym sami nie daliby rady" - dodał.

Źródło: Kontakt24

Do podobnej sytuacji doszło w środę w Humniskach na Podkarpaciu, gdzie po obfitych opadach śniegu karetka zsunęła się do rowu. Na pomoc ruszyli strażacy OSP KSRG w Humniskach, którzy wyciągnęli z niego pojazd.

Autorka/Autor: lk, ms/tok

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

ZimaŚniegPodkarpacieSłupskkaretka pogotowia
