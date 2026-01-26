Zderzenie busów. Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Śliwice. Zderzenie dwóch busów, dziewięć osób w szpitalu Źródło: KP PSP w Tucholi

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 9 na drodze powiatowej w Śliwicach w powiecie tucholskim. Służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch busów.

Jak poinformował tvn24.pl kapitan Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, pojazdami łącznie podróżowało 11 osób - w jednym siedem, w drugim cztery. Dziewięć z nich, w tym troje dzieci, zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala.

- Dwie osoby są w ciężkim stanie. Trafiły do szpitala z urazem kręgosłupa i głowy - przekazał kapitan Polok.

Najprawdopodobniej do zderzenia doszło z powodu trudnych warunków panujących na drodze.

Policja ustala przyczyny wypadku.

Gołoledź na drogach - ostrzeżenie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował w niedzielę, że w całym województwie kujawsko-pomorskim mogą występować marznące opady.

"Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Drugi stopień zagrożenia obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski. Trudne warunki prognozowane są tam od godziny 20 do 15 (26 stycznia)" - podał urząd.

