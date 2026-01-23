Skępe. Kierowca zatrzymany po policyjnym wyścigu Źródło: KPP w Lipnie

Do zdarzenia doszło w czwartek (22 stycznia) w miejscowości Skępe w powiecie lipnowskim. Podczas pełnienia służby policjanci zauważyli kierowcę Audi, który popełniał wykroczenia. Postanowili zatrzymać go do kontroli, jednak ten ich zignorował i zaczął uciekać.

Ucieczka nie trwała długo. Mężczyzna doprowadził do kolizji z dwoma pojazdami i dalej próbował uciekać pieszo. Po chwili został zatrzymany przez policjantki z drugiego patrolu.

W wyniku zderzenia pojazdów dwie osoby trafiły do szpitala.

Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu Źródło: KPP w Lipnie

Miał przy sobie narkotyki

"24-latek nie chciał rozmawiać z policjantami, nie miał uprawnień do kierowania i posiadał przy sobie narkotyki. Był trzeźwy, ale policjanci poddali go badaniom na zawartość zakazanych substancji w organizmie. Tester wskazał wynik pozytywny. Jeśli badania krwi potwierdzą, że mieszkaniec gminy Skępe prowadził pod ich działaniem, usłyszy zarzut przestępstwa" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu Źródło: KPP w Lipnie

Sprawca przyznał się do postawionego mu zarzutu dotyczącego przestępstwa za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu. Wkrótce usłyszy także kilka zarzutów za wykroczenia.

"Między innymi za kierowanie bez wymaganych uprawnień, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy niesygnalizowanie manewru skrętu, który wywołał interwencję policjantów" - podała lipnowska policja.

