Kujawsko-Pomorskie Wbił nóż współlokatorowi. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Oprac. Michał Malinowski |

Areszt dla 24-latka za usiłowanie zabójstwa Źródło wideo: KWP w Bydgoszczy Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek (7 maja) w Sępólnie Krajeńskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym się w pobliżu placu zabaw na jednym z osiedli. 21-latek był ranny, został przewieziony do szpitala.

- W jednym z mieszkań doszło do kłótni pomiędzy lokatorami: 24- i 21-latkiem. Starszy z mężczyzn ugodził pokrzywdzonego nożem. Po zdarzeniu ranny uciekł z mieszkania w kierunku pobliskiego placu zabaw, gdzie przypadkowi świadkowie wezwali służby - przekazała aspirant sztabowy Aleksandra Bratz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Areszt dla 24-latka za usiłowanie zabójstwa Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

Funkcjonariuszom udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę.

24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

OGLĄDAJ: TVN24